Экс-прокурор Братска перешла на пост заместителя прокурора Иркутской области Ханько

Фото: прокуратура Иркутской области

Любовь Исаканову знали как прокурора Братска, она занимала этот пост с 2013 года. В сентябре генеральный прокурор России подписал приказ о повышении специалиста - теперь она является заместителем главы надзорного ведомства Иркутской области. Об этом сказано на официальном портале прокуратуры Приангарья.

- Службу в органах прокуратуры начала в 1993 году с должности следователя прокуратуры Куйтунского района Иркутской области. В 2013 году назначена на должность прокурора Братска, Награждена нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас у прокурора Приангарья Андрея Ханько четыре заместителя, главный из них - Алексей Борздый. Любовь является единственной женщиной-заместителем прокурора региона.

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