Игорь Кобзев: Жители пострадавшего при крушении Су-30 дома не останутся без помощи

Игорь Кобзев: Жители пострадавшего при крушении Су-30 дома не останутся от помощи.

В воскресный вечер 23 октября самолет Су-30 вылетел с иркутского авиазавода, чтобы совершить испытательный полет. Но связь с экипажем оборвалась, а через полчаса борт упал на жилой дом в переулке 2-й Советский. Здание – деревянное, на две семьи. По счастливой случайности, в половине, куда непосредственно рухнул истребитель, никого не было. Другие жильцы не пострадали. После падения начался пожар, его потушили через 40 минут. На место оперативно выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и в тот же трагический вечер встретился с пострадавшими.

- Пять человек, две семьи. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по другой необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тысяч рублей на первоочередные нужды, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально, - сказал Игорь Кобзев.

А в понедельник утром прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Перед началом заседания память погибших пилотов почтили минутой молчания. Власти, как говорится, сверили часы. Так, сотрудники городской администрацией занимаются пострадавшими – им предложено несколько квартир из маневренного фонда, также проводится осмотр близлежащих территорий для уточнения ущерба, возможно от обломков самолета пострадали другие усадьбы.

- Уже сейчас мэру города Руслану Болотову поставлены задачи, в том числе по разбору завалов и приведению территории в надлежащие санитарное состояние, для ликвидации загрязнения территории необходимо привлечь силы и средства службы ветеринарии, - отметил губернатор. – В целом сформировали план совместных действий, в рамках которых городские и областные власти будут работать. На месте работают следственные органы вместе с авиазаводом.

Кроме этого, специалисты Роспотребнадзора возьмут замеры воздуха. Что касается обещанных выплат, которые полагаются при утрате имущества, то их планируется перечислить 25 октября.