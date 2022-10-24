В Иркутской области 22 октября 2022 года заключили брак 116 пар

За 9 месяцев в регионе появились почти 14 тысяч новых семей Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЗАГСе Иркутской области рассказали, сколько пар заключили брак в красивую дату - 22.10.2022. Красивая она из-за большого количества повторяющихся цифр, это нормальная практика, когда происходит всплеск росписей на такие дни. Такой возможностью воспользовались 116 пар из Приангарья.

- Из них в иркутском Дворце бракосочетания поженились 48 пар, 16 пар зарегистрировались в отделе ЗАГС по Ангарскому городскому округу, 15 – в отделе по Иркутскому району, 10 – в отделе по Братску и Братскому району, 11 – в отделе по Черемховскому району, Черемхово и Свирску, по 4 – в отделе по Саянску и отделе по Баяндаевскому и Ольхонскому районах, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, за неполный 2022 год в Иркутской области образовались почти 14 тысяч новых семей. Это на 731 брак больше показателей 2021 года. Отметим, из-за мобилизации в ЗАГСе дали возможность в очень короткие сроки заключать браки для тех, кто отправился в учебные части.

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