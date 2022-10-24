Учеба в школе №14 в Тайшете должна начаться после осенних каникул.

Максим Парфенов по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева посетил Тайшет, где проверил, как идет ремонт школы №14. Здание построено в 1939 году и очень нуждалось в кардинальном обновлении. Капремонт здесь начали два года назад за счет средств областного бюджета. Учеников перевели пока в школу №5. Условия стесненные, поэтому ремонт надо завершить быстрее.

- Игорь Кобзев поручил администрации Тайшетского района закончить работы на объекте не позднее ноября. Вижу, что часть кабинетов готова под ключ, в пищеблоке идет монтаж оборудования, проводится отделка спортивного зала, благоустройство стадиона, - рассказал министр Максим Парфенов.

В 2022 году школу включили в федеральную программу модернизации школьных систем образования, что позволило привлечь также федеральные средства, в том числе на оборудование и оснащение. В районе еще два объекта образования вошли в эту программу – это средняя школа в рабочем поселке Шиткино и специальная коррекционная школа-интернат № 19 в Тайшете.

– В прошлом году за счет средств областного бюджета мы отремонтировали основной учебный блок для 5-9 классов. В следующем году продолжим работы в рамках федеральной программы модернизации и капитально отремонтируем жилой корпус школы-интерната, на это предусмотрены средства более 50 млн рублей, – отметил министр.