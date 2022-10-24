Дети Иркутской области отправили участникам спецоперации более 1,7 тысячи писем

Ранее похожие письма отправляли дети Черемхово
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В правительстве Иркутской области рассказали, что дети из всего региона написали и отправили с помощью взрослых 1,7 тысячи писем военным на спецоперации. Таким образом они захотели подбодрить их и дать понять, что их дело - правое.
- Самые активные муниципальных образования: Ангарский городской округ, Киренский Нижнеудинский, Эхирит-Булагатский, Нижнеилимский, Балаганский районы. Образовательные организации могут присоединиться к акции, организовав в школе подготовку писем, открыток и сувениров, - рассказали в пресс-службе.
Весточки собрали и отправили в рамках акции "Добрые письма", которую реализовывает региональное отделение Российского движения детей и молодежи.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что дети Черемхово отправили письма военным, тексты которых оказались очень пронзительными. Они благодарили солдат за то, что те защищают их, и попросили вернуться домой с победой.
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