Минтруда Иркутской области взяло на контроль сохранение рабочих мест за мобилизованными

Регистрируемая безработица на рынке труда Приангарья упала до 0,8% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время совещания под председательством первого заместителя главы правительства Иркутской области Русланом Ситниковым обсудили вопрос стабилизации рынка труда и его поддержки на 2023 год. Сейчас приоритетной задачей стало сохранение рабочих мест за мобилизованными из Приангарья. Об этом сообщили в правительстве региона.

- По всем фактам приняты меры. В частности, восстановлены нарушенные права – отменен приказ об увольнении, выплачена заработная плата. При этом необходимо особое внимание уделить восполнению рабочих кадров тех предприятий, работники которых призваны по частичной мобилизации. Прошу профильное министерство еженедельно информировать о результатах этой работы, – заявил Ситников.

На настоящий момент уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,8%, меньше, чем в январе 2022 года. За девять месяцев рабочие места получили 34,2 тысячи человек. Повысился спрос на рабочие профессии, так как управление машинами и механизмами, слесарское дело и т.д. Многие мобилизованные ушли в учебные центры именно с таких вакансий.

Отметим, за действиями работодателей следят компетентные ведомства. При этом власти помогают им безболезненно сохранить места мобилизованных, выделяя субсидии.

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