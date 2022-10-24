Ремонт дороги Братск – Усть-Илимск за 333 млн рублей почти завершили к концу октября

Фото: официальный ТГ-канал губернатора Иркутской области

В правительстве Иркутской области отчитались о подходящем завершении ремонта дороги направления Братск – Усть-Илимск. Рабочие восстанавливают 25 километров участка трассы, на который постоянно жаловались жители Приангарья. Средства выделили по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Объем финансирования - 333 миллиона рублей.

- Дорога Братск – Усть-Илимск имеет стратегическое значение для жителей северных территорий. Я многократно там бывал, и вместе с жителями не доволен её состоянием. Работы еще очень много, но она идёт. Я буду и впредь контролировать ее проведение, - заявил глава региона Игорь Кобзев.

Ремонт проводят с 22 по 32 километр. Другой участок по этому направлению, с 45 по 51 километр уже полностью доделали и открыли для проезда автомобилей, сумма ремонта составила 27 миллионов рублей. Отметим, сезон ремонта дорог постепенно подходит к концу, потому что в Иркутской области выпадает все больше осадков, а температура понижается.

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