Отключение отопления в Иркутске 25 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 25 октября анонсировал оператор теплосетей города. В компании принесли извинения за неудобства и объяснили, что приостановить подачу тепла необходимо для проведения ремонтных работ.

Отключение отопления в Иркутске 25 октября

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Академической, 5б. В Правобережном округе проведем ремонт тепломеханического оборудования на котельной "Вьюжная, 2". В Ленинском округе проведем ремонт тепломеханического оборудования в Центральном тепловом пункте. В Октябрьском округе УК "ЮУЖКС" проведет замену входных задвижек, - подробно рассказали в пресс-службе.

Таким образом, отключение отопления в Иркутске 25 октября начнется с 9:00 и продлится до вечера. Без тепла окажутся дома по улицам Академической, Передовой, Геологов и Лиственничной Свердловского округа; Северной, Вьюжной, Радищева и других Правобережного округа; 2-й Городок Ленинского округа и улице Байкальской Октябрьского округа.