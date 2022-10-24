В парке инициативной молодежи в Иркутске открыли скейт-площадку для трюков

Ранее проводили фестиваль уличного искусства Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске состоялось открытие новой площадки для скейтеров, роллеров и самокатчиков, на которой можно отрабатывать трюки. Сейчас в городе активно развивается уличная культура, и, чтобы направить ее в правильное русло, власти решили поддержать молодежь. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова создаем в городе инфраструктуру для развития уличного спорта. Устанавливаем тренажеры, обустраиваем воркаут-площадки и универсальные корты. Уверен, что скейт-парк станет местом притяжения молодежи. Раньше ребятам приходилось ездить в другие районы города, чтобы покататься. Теперь они могут прийти сюда, и родителям будет спокойнее, что дети рядом с домом, - рассказал глава Свердловского округа Антон Медко.

На месте сразу провели мастер-классы от профессионалов, которые учили ребят разным трюкам. Чтобы дополнительно закрепить интерес, разыграли самокат, предназначенный для выполнения сложных комбинаций.

Ранее, в качестве поддержки уличного искусства и культуры, провели фестиваль. Теперь на фасадах многоэтажек Иркутска появились муралы - огромный граффити от художников.

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