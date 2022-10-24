В Черемхово автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

На автомобиле были хромированные дефлекторы окон, а правый задний габаритный сигнал неисправен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МВД Иркутской области попросили содействия от жителей Черемхово - поделиться имеющейся информацией о ДТП, которое произошло утром 24 октября. 22-летняя девушка пересекала улицу Некрасова по пешеходному переходу, когда ее сбил черный автомобиль "SsangYoung Actyon Sports". Он быстро уехал с места происшествия.

- В настоящее время полицейскими ведется розыск водителя, очевидцев и свидетелей случившегося. Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, сотрудники полиции просят обратиться по телефону - 8 (39546) 5-58-06, 02 (102 с мобильного), - рассказали в пресс-службе.

Девушка получила травмы, ей пришлось обратиться к врачу. Полиция предлагает водителю добровольно прийти в отделение с повинной.

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