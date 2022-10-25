Синоптики рассказали всю правду о погоде в Иркутске 25 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 25 октября будет вполне приятной для прогулок по осеннему городу. Осадков и пониженных температур днем не ожидается – все в пределах средних климатических значений. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 25 октября

- Погода в Иркутске 25 октября: в городе переменная облачность, без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - делятся точными данными метеорологи. – Днем температура воздуха составит +3…+5.

Атмосферное давление в Иркутске 25 октября, по данным Яндекса, высокое – 741 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 41%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 октября принесет сибирякам мокрый снег и снег. Скорость воздушных масс в районах может составить с порывами до 15-17 м/с в северных территориях региона, в остальных же порывы будут максимум 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +1…+6, местами до -4.

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