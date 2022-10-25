Черных лесорубов задержали с поличным полицейские в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В нескольких километрах от села Оек полицейские задержали рубивших лес мужчин. Разрешения на заготовку у них не было. При этом несколько грузовиков уже были загружены срубленными деревьями. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

- Задержаны жители Иркутского района, непосредственно выполняющие функции рубщиков, - говорят в полиции.

Еще один случай незаконной заготовки стволов деревьев обнаружен в районе Гороховского участкового лесничества. Там полицейские остановили три автомобиля марки «ГАЗ», груженных лесом. У парня, сопровождавшего машины, документов на древесину не было. Началось расследование. Кстати, оперативникам удалось найти и место, где рубили деревья.

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