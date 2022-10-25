15 участков дорог частного сектора отремонтировали в Правобережном округе Иркутска. Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В частном секторе Правобережного округа Иркутска в этом году завершился сезон ремонта дорого. За это время в порядок успели привести 15 участков дорог, 10 из них заасфальтировали, пять отсыпали песчано-гравийной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Отмечается, что подрядчик успел в срок. Работы завершены. Отсыпаны участки автодорог на улицах Владимира Высоцкого, Правобережная, Лыжная, Покровская и Добрая.

- Перечень дорог, требующих ремонта, составляется с учетом мнения самих жителей округа, - говорят в мэрии. – Работы еще много, она будет продолжена в следующем года.

КОНКРЕТНО

Где уложили новый асфальт в частном секторе Правобережного округа:

Где уложили новый асфальт в частном секторе Правобережного округа

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