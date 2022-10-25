Эпицентр землетрясения 25 октября в Иркутске был в 28 км от Листвянки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И не опять, а снова. В столице Приангарья утром 25 октября снова произошло землетрясение. Движение земной коры в 3-4 балла зарегистрировали иркутские сейсмологи в 08.33. Эпицентр землетрясения 25 октября в Иркутске находился в акватории Байкала – в 28 километрах от поселка Листвянка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр землетрясения 25 октября в Иркутске

- Магнитуда – сейсмособытия составила 4,7 энергетический класс – 12,4, - отчитались спасатели. – По данным Единой диспетчерской службы муниципальных образований информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

В Иркутск от Байкала «добрались» толчки в 3-4 балла. Также они ощущались в Ангарске, Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах. Там, по словам специалистов, было 3 балла.

Эпицентр землетрясения в Иркутске 25 октября был на Байкале. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Стоит отметить, что регион трясло совсем недавно - 14 октября. Примерно в это же время - в 08.54 14 октября. Тогда в Иркутске было 5 баллов, а в соседней Республике Бурятия даже трещины в зданиях обнаружили после него.

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