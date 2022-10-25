Оба водителя погибли в ДТП в селе Урик Иркутского района

В ДТП в Иркутском районе также пострадали двое взрослых и двое детей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе вечером 24 октября произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек. В столкновении иномарок «Kia Rio» и «Toyota Corolla Fielder» скончались оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

- Медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам корейского седана, из них двое несовершеннолетних в возрасте 2 и 8 лет, - говорят полицейские.

Авария произошла в селе Урик на улице Лунина. Машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить причины этой трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование этого дела.

- Законность принятых решений будет проверена прокуратурой, - говорят специалисты. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

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