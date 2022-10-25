КАК ПО МАСЛУ. 20 лет исполнилось производству масел Ангарской нефтехимической компании. Фото предоставлено пресс-службой АНХК

В любом продукте главное - качество. В полной мере это относится ко всему, что выпускают на заводах АНХК. И производство масел, которое 22 октября отметило свое 20-летие, ни в чем не уступает старшим коллегам.

Как все начиналось

Даже для человека 20 лет - возраст юный, а для завода тем более. Хотя началось все намного раньше, ведь производство масляной продукции ведется на предприятии с 1971 года. За эти годы выпущено 10,750 миллиона тонн масел. Каждый год к потребителям отправляется порядка 20 тысяч тонн товарных масел в месяц, в год - около 240 тысяч тонн.

- История производства масел в нашей компании началась в 1947 году, - рассказал начальник производства масел Константин Карбаев. - Именно тогда были разработаны типовые проекты производства маслоблока, в которые вошли такие процессы, как деасфальтизация, селективная очистка, депарафинизация, финальная очистка базовой основы товарных масел. В 1963 году приступили к строительству основных и вспомогательных объектов производства. А в 1968-м были введены в эксплуатацию основные технологические установки первого этапа: 39/7 (депарафинизация масляных фракций), установка 210 (разгонка гидрогенизата на более узкие масляные фракции), установка Г-24 (гидроочистка), установка 70/12 (компаундирование). Также была организована лаборатория масел. И уже 5 июня 1968 года с объектов производства масел в резервуары готовой продукции были выданы первые тонны индустриального масла. Позднее, в 1974-м было завершено строительство еще двух установок, которые в последующем были введены в цепочку производства масел: 36/2М (деасфальтизация гудрона) и 37/3 (селективная очистка масляных фракций фенолом).

Раньше составные части цепочки производства масел подчинялись разным структурным подразделениям комбината - нефтехимическому, химическому и товарно-сырьевому. В 2002 году было решено выделить производство масел в отдельное подразделение, руководить которым назначили Игоря Владимировича Павлова.

Сегодня в составе производства масел три цеха: 101-й, где происходит солвентная очистка гудрона и вакуумных дистиллятов с выработкой компонентов базовых масел, 103-й, отвечающий за гидрирование сернистых нефтепродуктов, и цех 102/104, где готовят, фасуют и отгружают товарную продукцию.

- Всего у нас шесть технологических установок с промежуточными парками, две установки компаундирования масел, две установки по фасовке товарных масел в тару и четыре железнодорожные эстакады для отгрузки, - пояснил Константин Карбаев.

Работа над собой

За годы работы технология приготовления товарных масел, их фасовка и ассортимент вышли совершенно на другой уровень. Теперь продукция от АНХК, а в ассортименте 103 наименования масел для самых разных потребителей - от автомобилистов до промышленности, может смело конкурировать с лучшими отечественными и зарубежными производителями.

- Мы выпускаем моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей, автотракторных дизелей и дизельных двигателей железнодорожного транспорта, индустриальные масла общего назначения и легированные, гидравлические масла, трансмиссионные, а также турбинные и компрессорные, - пояснил главный технолог производства масел АНХК Николай Глебкин.

Ждут масла ангарского производства во всех регионах России, от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга, а также в Беларуси, Казахстане, в странах азиатского рынка - Китае, Сингапуре.

Для каждого потребителя найдется нужный объем: и канистры по 1, 4 и 20 литров, и стальные 216-литровые бочки, а если нужно - отправят любое количество железнодорожным транспортом, наливом в бензовозы, в IBC-контейнерах и флекситанках.

И все же здесь постоянно работают над расширением номенклатуры продукции. Так, в этом году Ангарская нефтехимическая компания произвела опытно-промышленную партию масел для авиационных двигателей и холодильных машин.

- Мы не только разрабатываем новые, но и модернизируем существующие продукты, - пояснил Николай Александрович. - Производители присадок не стоят на месте, выпускают все новые, модернизированные, значительно улучшающие эксплуатационные характеристики масел. В этом направлении работаем вместе с ООО «РН-Смазочные материалы», специалистами АНХК и ИЦ-УКК. Разрабатываются новые рецептуры, проводятся различные испытания, по результатам которых принимается решение о внедрении новой технологии или выпуску новой марки масел.

Бессрочное качество

Предмет особой гордости ангарских нефтехимиков - трансформаторное масло ГК, которое используют в силовых и измерительных трансформаторах, и другой высоковольтной аппаратуре в качестве основного электроизоляционного материала. Без него не обойтись производителям оборудования для энергообеспечения всех отраслей экономики, включая металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор, и другим. Продукт обладает высоким уровнем изоляционных свойств, предельно низким содержанием ароматических углеводородов и уникальной стабильностью к окислению, которая подтверждена промышленным опытом эксплуатации. Формально срок его службы составляет 25 - 30 лет, но как показали испытания, он может увеличиться до 40 лет и более.

- Технология производства трансформаторного масла ГК отработана давно, - пояснил Николай Глебкин. - С каждым годом его качество улучшалось, модернизировалось производство. В этом году трансформаторное масло гидрокрекинга АНХК успешно прошло аттестацию и получило бессрочное разрешение на применение в оборудовании энергообеспечения ПАО «Россети». Если ранее нам давали разрешение на год-два, то с этого года мы имеем бессрочное разрешение.

Более того, именно ангарское трансформаторное масло является единственным аттестованным маслом, не имеющим ограничений по смешиванию. Его можно добавлять в масла других марок, при этом трансформаторы остаются работоспособными, а масло сохраняет свои свойства.

Высокое качество ангарских смазочных материалов неизменно отмечается высшими наградами на конкурсе «100 лучших товаров России». С 2005 года 124 марки масел получили золотые и серебряные логотипы, а чктыре марки масла вошли в «Золотую сотню». Трансформаторное масло гидрокрекинга удостоено наивысшей награды конкурса - «Гордость Отечества». Но лучшая награда - это постоянно растущий спрос.

Все эти успехи стали возможными благодаря коллективу профессионалов, специалистов и технического персонала, которые чувствуют ответственность за качество выпускаемой продукции. Сегодня здесь трудится 450 человек, средний возраст сотрудников - около 40 лет. Молодые, энергичные, преданные своему делу и готовые двигаться к новым горизонтам.