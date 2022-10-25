Двое мужчин крали батареи с вышек сотовой связи в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Батареи с вышек сотовой связи в Приангарье стали пропадать в июле этого года. Накануне в Эхирит-Булагатском районе полицейские задержали двух подозреваемых в этих преступлениях мужчин. Одному 26 лет, второму 34 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время задержанные отрабатываются на причастность более чем к 10 эпизодам преступных деяний, - отмечают в полиции.

Куда же девали батареи? Сдавали в пункты приема металла. Деньги тратили на свои нужды. В домах задержанных провели обыски, найдена часть похищенного. Отмечается, что ущерб от их «промысла» составил почти 600 тысяч рублей. По подсчетам самих подозреваемых, они украли порядка 50-60 аккумуляторов в разных населенных пунктах.

- Возбуждено семь уголовных дел по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище», - говорят в МВД региона.

Подозреваемым грозит штраф до 200 рублей или лишение свободы до пяти лет. Арестовывать сибиряков не стали, отпустили под подписку о невыезде.

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