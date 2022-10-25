Онкобольные дети из Иркутской области съездили на космодром «Восточный». Фото: ТГ-канал Игоря Кобзева

Семь детей из Иркутской области исполнили свою мечту о космосе. Они побывали на космодроме «Восточный». Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- В прошлом году эти ребята боролись с онкологическими заболеваниями. Кто-то уже выздоровел и находится в ремиссии, некоторые продолжают лечение, - отметил глава региона. - Уверен, что хорошие, светлые впечатления и эмоции, которые они получили в поездке, сделают свое дело. Давайте пожелаем детям сил.

Во время поездки ребята познакомились с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым, прогулялись по Благовещенску и побывали на космодроме, увидели старт ракеты «Союз» со спутником «Скиф-Д». Вместе с «Союзом» в космос отправились рисунки детей, которые были созданы ими во время борьбы с онкологией.

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