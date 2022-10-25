Пострадавшим при крушении самолета в Иркутске перечислили матпомощь 25 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По сто тысяч рублей перечислили двум семьям, пострадавшим при крушении самолета Су 30 в Иркутске 23 октября. Эти деньги предоставлены оказавшимся без крыши над головой иркутянам на первоочередные нужды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Пострадавшим накануне восстановили паспорта и сегодня утром министерство социального развития, опеки и попечительства региона направило в кредитные организации адресную материальную помощь по 100 тысяч рублей на семью, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Отмечается, что деньги поступят на счета иркутян к вечеру. Напомним, пять человек остались без крыши над головой вечером 23 октября, когда на их двуэтажный частный дом, рассчитанный на две семьи, упал истребитель Су-30. По счастливой случайности в той половине дома, на который пришелся основной удар, никого не было, а во второй – находились три человека, они успели выбежать до того, как пламя полностью охватило строение. Мать с семилетним сыном и их бабушка успели схватить только куртки.

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