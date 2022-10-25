Почти 1000 человек отравились алкоголем и лекарствами в Иркутской области за 9 месяцев 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за 9 месяцев 2022 года 1869 человек отравились веществами химической этиологии – это лекарства, спиртные напитки, наркотики и прочее. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Из этого числа 495 случаев отравления лекарственными препаратами, 469 - спиртосодержащей продукцией, 158 – наркотиками, - отмечают специалисты. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число острых отравлений выросло. В 2021 году их было 1708.

Отравления спиртом увеличились в 1.3 раза, наркотиками в 1.4 раза, лекарствами в 1.1 раза. А вот число прочих отравлений снизилось на 3.1%.

- Чаще всего отравления алкогольной продукцией – больше 60% - происходят из-за употребления больших доз этилового спирта, - говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Также больше 37% отравившихся выпили «спирт неуточненный», на долю метанола пришлось 1.3% отравлений.

А еще жители Приангарья в 15.6% случаев отравлений лекарствами перебарщивали с противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами, а также психотропными веществами.

Читайте также:

Эпицентр землетрясения 25 октября в Иркутске был в 28 км от Листвянки (подробности)

Версия причин падения СУ-30 в Иркутске 23 октября: Неуправляемый самолет полчаса кружил, прежде чем упасть. Эксперты предположили причины падения Су -30 в Иркутске 23 октября 2022 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08