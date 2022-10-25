По 100 тысяч рублей перечислили двум семьям, пострадавшим при падении самолета на дом в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Правительство Приангарья перечислило по 100 тысяч рублей двум семьям из Иркутска, на чей дом вечером 23 октября упал самолет. Деньги должны поступить на счета в течение дня.

- Вчера пострадавшим восстановили паспорта и сегодня утром министерство социального развития, опеки и попечительства региона направило в кредитные организации адресную материальную помощь по 100 тысяч рублей на семью на первоочередные нужды, - рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Далее, как подчеркнул губернатор, с этими семьями станут работать индивидуально, деньги продолжат перечислять. Будут восстанавливать дом на этом же месте или нужно покупать пострадавшим новое жилье, решат совместно с городскими властями на основании экспертиз Роспотребнадзора. Дело в том, что на месте крушения самолета разлились горюче-смазочные материалы. Будет проводиться рекультивация участка.

Напомним, в воскресенье самолет Су-30 упал на двухквартирный дом, в котором жили две семьи. Здание и стоящий поблизости автомобиль сгорели, жители чудом остались живы и невредимы.

Погибли два пилота самолета. Их семьям тоже будут оказывать необходимую помощь, в том числе поддержка психолога для детей.