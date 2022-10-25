Минтруд Приангарья готовит допмеры в сфере занятости на 2023 год Фото: Виктор Гусейнов

Министерство труда Приангарья подготовид к 2023 году дополнительные меры в сфере занятости населения. Специалисты проанализируют кадровую потребность, а также поставят на особый контроль сохранение рабочих мест мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Все трудовые гарантии мобилизованных будут соблюдены, – заверяют власти. – В регионе проведут мониторинг предприятий, где нужна временная замена кадров.

Стоит отметить, что спорные моменты уже возникали. Например, после обращения мобилизованных граждан были решены такие проблемы, как отмена приказа об увольнении и выплата зарплаты.

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