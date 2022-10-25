Стало известно, кто назначен главврачом Ангарской городской больницы. Фото: минздрав Иркутской области

Ангарская городская больница появилась 21 сентября после реорганизации трех медучреждений - перинатального центра, БСМП и больницы №1. Теперь стало известно, кто станет главным врачом объединенной организации. Им на основании прошедшего конкурса назначена Ольга Кощина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Что известно о главвраче? В 1991 году Ольга Кощина окончила ИГМУ, работала кардиологом в БСМП, в 2007-м была замом главврача по клинико-экспертной работе БСМП. С 2008 по 2012 годы служила замначальником Управления здравоохранения Ангарского муниципального образования. В ее ведении была организация медпомощи взрослым.

- Специалист имеет богатый клинический и организаторский опыт, который позволит динамично развивать медучреждение, - говорят в министерстве.

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