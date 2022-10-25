В ЗС предложили снизить административную нагрузку на фермеров Иркутской области

Александр Ведерников: необходимо снизить административную нагрузку на фермеров.

Проблемы фермеров обсудили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на выездном совещании в Осинском районе. Парламентарии также посетили сельскохозяйственные предприятия.

- Село решает стратегическую задачу – обеспечивает продовольственную безопасность страны и снижает зависимость от импортной продукции. Необходимо снижать административную нагрузку на фермеров, уменьшать количество проверок, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Сейчас в Иркутской области продолжается уборочная кампания, однако около 20% посевных еще не убрано. Сложная ситуация сложилась в северных районах, где своих кормов не хватает, фермерам нужна помощь.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров напомнил, что в июне было увеличено финансирование сельского хозяйства, добавлены средства на программу развития сельских территорий, агростартапа и строительство жилья. Общий объем поддержки составил 2,8 млрд рублей.