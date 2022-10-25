Мобилизованных привьют от коронавируса, гриппа и пневмококка в Иркутской области

Мобилизованных жителей Иркутской области привьют от коронавируса, гриппа и пневмококка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области пройдет массовая вакцинация мобилизованных жителей. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелехова бригады медиков будут выезжать прямо в призывные пункты. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приангарья.

- Прививочные бригады обеспечены вакциной против новой коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции, - говорят специалисты. - Показания для иммунизации определены календарем прививок.

По словам медиков, прививки помогут не допустить в рядах военных резких подъемов заболеваемости. Конечно, вакцинация, как и прежде, дело добровольное. Также решаться вопрос ставить или не ставить «укол здоровья» будет согласно наличию или отсутствию у мужчин противопоказаний.

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