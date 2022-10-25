Мобилизованных привьют от коронавируса, гриппа и пневмококка в Иркутской области

Мобилизованных жителей Иркутской области привьют от коронавируса, гриппа и пневмококка
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области пройдет массовая вакцинация мобилизованных жителей. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелехова бригады медиков будут выезжать прямо в призывные пункты. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приангарья.
- Прививочные бригады обеспечены вакциной против новой коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции, - говорят специалисты. - Показания для иммунизации определены календарем прививок.
По словам медиков, прививки помогут не допустить в рядах военных резких подъемов заболеваемости. Конечно, вакцинация, как и прежде, дело добровольное. Также решаться вопрос ставить или не ставить «укол здоровья» будет согласно наличию или отсутствию у мужчин противопоказаний.
Читайте также:
Доставили с мигалками. Инспекторы ГИБДД помогли роженице из Иркутска добраться до роддома вовремя (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08