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Экономика25 октября 2022 5:26

В Иркутске 25 октября открылась выставка продукции местного производства

На открытой площадке "Сибэкспоцентра" всю неделю будет работать выставка "Урожайное Прибайкалье"
Авторы (2):
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
В Иркутске 25 октября открылась выставка продукции местного производства.

В Иркутске 25 октября открылась выставка продукции местного производства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка-ярмарка сельхозпродукции "Урожайное "Прибайкалье" пройдет в формате ярмарки на открытой площадке,а также в двух павильонах выставочного комплекса ОАО "Сибэкспоцентр", и будет работать четыре дня с 25 октября по 28 октября. Как обычно, на этой популярной среди горожан ярмарке можно будет купить мясо, мед, молоко. Об этом сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Иркутской области.

- К участию в выставке заявлены более 200 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия, Красноярска, Барнаула, Екатеринбурга, Благовещенска, Псковской и Воронежской областей, Республики Бурятия, конечно же, из большинства сельскохозяйственных районов Иркутской области, - сказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

В первом павильоне помимо продукции также для гостей работают дилеры сельхозтехники, различного оборудования, компании, которые продают средства защиты растений и минеральные удобрения. Во втором павильоне можно ознакомиться с достижениями в аграрном комплексе, свои стенды развернут научные организации, образовательные учреждения и садоводческие объединения. Наконец, выставка – это еще и яркая развлекательная программа. Так, дегустации, конкурсы, мастер-классы - все это ждет вас 27 октября в "Сибэкспоцентре" на фестивале Байкальские пельмени 2022, который в шестой раз проводит для вас «Комсомолка».