"ХлебСоль" запустила в Иркутске акцию «Хлебосольная мания». Фото компании.

В честь дня рождения компания "Слата" запустила акцию «Хлебосольная мания» в своих дискаунтерах "ХлебСоль". До 13 ноября при покупке на сумму не меньше 500 рублей (причем в чеке должен быть как минимум один товар - партнер акции) кассиры будут выдавать вам наклейку участника. В следующий раз, придя в магазин, вы получите по этой наклейке скидки до 90% и подарок. А тем, кто соберет целый набор из 20 наклеек, вручат бытовую технику.

- Впервые мы решили запустить акцию, которые дискаунтеры обычно не проводят, - отметила операционный директор торговой сети «ХлебСоль» Татьяна Петроченко. - Но мы хотим наш праздник провести вместе с покупателями и порадовать их еще большими скидками и подарками.

В сети рассказали, что "Хлебосольную манию" решили запустить, ориентируясь на изменения в предпочтениях клиентов. В последние годы покупатели стали больше экономить, но при этом стремятся сохранить достойный уровень сервиса. Дискаунтеры «ХлебСоль» стараются соответствовать этим запросам.

Подробности - на сайте сети: хлебсольдискаунт.рф.