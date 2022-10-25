В Иркутске откроется выставка с рассказом о путешествии Николая II в 1891 году.

Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского принимает эстафету из Владивостока – с 1 ноября 2022 года по 10 января 2023 года в Иркутске будет представлен масштабный передвижной выставочный проект «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.

- Проект посвящен 185-летию открытия первой в России Царскосельской железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали, - отмечают в пресс-службе. - Экспозиция повторит маршрут возвращения из путешествия на восток будущего императора Николая II в 1891 году, от Владивостока через Иркутск и Новосибирск до Челябинска.

Зрители увидят более 100 предметов из коллекции музея-заповедника того времени. В том числе - картины, снимки, документы с подписью Николая II, мундиры и форменную одежду того времени. Словом, для любителей истории - интересно и увлекательно!