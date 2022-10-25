Вторая группа мобилизованных из Братска отправилась в центр подготовки в Новосибирск . Фото: пресс-служба мэрии Братска.

Вторая группа мобилизованных отправилась из Братска в учебный центр Новосибирска. С напутственными речами к ним обратились мэры Братска и Братского района, а также председатели городской и районных дум. А до выезда новобранцев торжественно провожали в и в родных поселках.

- Братский район дружно, с любовью и заботой провожает наших ребят, - сообщил в соцсетях мэр Братского района Александр Дубровин. - Вихоревка. Предприниматели испекли горячих пирожков и передали в поезд. Тепло и запах домашней выпечки, что может быть лучше сегодня.Всех будем ждать домой! Турма! Провожаем. Братский район со своими ребятами! Всех ждем домой в таком же составе, живыми и здоровыми!

Поезд с мобилизованными ушел на запад, в сторону Новосибирска, ранним утром. Солдаты едут с флагами района и города. Учиться в центре подготовки, как уже известно на практике,

продолжится около месяца.

- У нас нет уклонистов и трусов. Все, кто получил повестки, прибыли сегодня, чтобы встать на защиту своей семьи, своего дома, своей Родины, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников. - Мы видим небывалый подъем единения и братчан, и всех россиян в это сложное время. Я уже говорил, что у каждого поколения есть не только свой 1941-й год, но обязательно будет свой победный 1945-й год! Мобилизованные братчане едут в военное училище в Новосибирске. Я там был и могу сказать, что все организовано для учебно-военной подготовки.

Приехав в Новосибирск, мобилизованные сибиряки получат не только обмундирование, но и снаряжение, которое им подготовили в Иркутской области. Но самое главное - обучатся военному ремеслу. На родине обещают помогать их семьям.