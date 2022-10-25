6 лет колонии получил виновник ДТП, в котором погибла школьница из Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеилимском районе вынесен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Находившийся за рулем машины 25-летний водитель на 6 лет отправится в колонию. Кроме того, ее родители получат по иску о компенсации морального вреда 1,5 млн рублей. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры по Иркутской области.

- Суд установил, что 25 сентября прошлого года подсудимый катался по Нижнеилимскому району на своем автомобиле в компании друга и двух несовершеннолетних девушек, - отмечает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - По дороге домой он не справился с управлением и неподалеку от поселка Радищев автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

Одна из пассажирок, 15-летняя девушка, от травм умерла в больнице, куда ее доставили родители водителя. Ее 14-летней подруге повезло - лишь небольшие травмы. Третий пассажир не пострадал.

Сам водитель скрылся, однако на следующий день был задержан сотрудниками уголовного розыска. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии общего режима.