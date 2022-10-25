Учительница из Иркутской области перевела лжебанкирам 200 тысяч рублей

Мошенники работали в паре Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Заларинского района Иркутской области, учитель по профессии, стала жертвой телефонных мошенников. Они работали в паре, одна женщина представлялась сотрудницей банка, второй мужчина - представителем правоохранительных органов. Аферисты убедили жертву, что с ее счета хотят украсть деньги, оформив кредит. Ей предложили перевести средства на "безопасный счет".

- Поверив аферистам, потерпевшая оформила кредит на 600 тысяч рублей, сняла наличные и отправилась к терминалу, через который начала переводить деньги на указанный аферистами счет. Совершив 14 операций, женщина все-таки распознала обман и прекратила телефонный разговор, сохранив большую часть средств, - рассказали в ведомстве.

В итоге, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Сейчас пытаются установить личности аферистов и выяснить, кого еще им удалось обмануть.

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