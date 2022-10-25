Школьницы из Слюдянки и Братска победили во Всероссийском конкурсе сочинений

Конкурс проводят с 2015 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В правительстве Иркутской области поздравили двух школьниц, которые смогли занять призовые места во Всероссийском конкурсе сочинений. Одиннадцатиклассница Ульяна Кузьмина родом из Слюдянки, а шестиклассница Варвара Зайчук - из Братска.
- Всего победителями признаны 100 участников из 63 регионов. Церемония награждения пройдет в Москве в начале ноября. Сто работ победителей войдут в сборник сочинений, - рассказали в правительстве.
Напомним, Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Главной его целью стало возрождения жанра сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой школьник может отразить себя: мысли, переживания и надежды.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что семь детей из Иркутской области исполнили свою мечту о космосе. Они побывали на космодроме "Восточный".
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