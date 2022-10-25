Культурные учреждения Иркутской области получат финансирование через налоговый вычет

Фото: Законодательное собрание Иркутской области

В пресс-службе Заксобрания Иркутской области рассказали, что депутаты решили поддержать культурные учреждения региона с помощью закона о налоговом вычете. Он позволить библиотекам, домам культуры и другим организациям получить финансирование.

- Александр Ведерников предложил рассмотреть механизмы получения финансирования, предусмотренные областным законом об инвестиционном налоговом вычете, принятом Законодательном Собрании в мае 2022 года. Данный закон позволяет уменьшить сумму платежа по налогу на прибыль для организаций, которые направят пожертвования государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, - сказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что две школьницы из Приангарья стали победителями Всероссийского конкурса сочинений. Одна из них проживает в Братске, другая - в Слюдянке.

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