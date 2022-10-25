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Общество25 октября 2022 10:15

Следующая группа мобилизованных из Иркутска поехала в учебные части в Новосибирск

Их проводил мэр города Руслан Болотов
Дарья БОЛЕСОВА
Мобилизованных снарядили теплыми вещами и экипировкой

Мобилизованных снарядили теплыми вещами и экипировкой

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из Иркутска отправилась еще одна группа мобилизованных и добровольцев в учебные части в Новосибирске. Они пройдут там обучение и отправятся на место дислокации специальной военной операции России. Некоторые группы их Иркутской области уже находятся там. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Оказываем необходимую поддержку: доставляем экипировку, оборудование, инструменты, продукты питания. Благодарю иркутян, которые продолжают собирать гуманитарную помощь, перечислять средства, - заявил мэр Руслан Болотов.

Сейчас практически закончили выплачивать 100 тысяч рублей на каждого мобилизованного, средства получили или лично те, кто находится в учебных центрах, или их семьи и родственники. Многие отправились обратно домой, так как оказалось, что они имеют отсрочку от мобилизации.

Иркутян снарядили дополнительной экипировкой и вещами, особенно теплыми - температура постепенно падает, осадки идут все чаще.

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