Выставка «Агропромышленная неделя» открылась в «Сибэкспоцентре» в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В иркутском "Сибэкспоцентре" с 25 по 28 октября проходит выставка «Агропромышленная неделя». В программе - ярмарка сельскохозяйственной продукции, дегустационный конкурс и деловые мероприятия.

В выставке участвуют около 200 организаций с разных регионов и городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Разумеется, приехали и аграрии из сельскохозяйственных районов Приангарья.

Кстати, их успехи отметил первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель регионального правительства Константин Зайцев.

Предварительно, урожай зерна, картошки и овощей в 2022 году будет в полтора раза больше, чем в прошлом. Кроме того, производится больше яиц, мяса, молока. Эффективно работают и развиваются как крупные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства. Областные власти поддерживают аграриев.

- На развитие сельского хозяйства региона до конца года запланировано направить на 14% больше денег, чем в прошлом. А именно - более четырех миллиардов рублей, в том числе около трех миллиардов - из областного бюджета и более одного - из федерального, - отметил Константин Зайцев.

Перспективы развития сельского хозяйства, новые технологии, модернизация производства, жизнь на селе, агротуризм - эти и другие темы будут обсуждаться на круглых столах во время выставки. Приглашена также делегация из Монголии для обмена опытом и подписания экспортных контрактов.