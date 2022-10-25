Отключение отопления в Иркутске 26 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 26 октября анонсировал оператор теплосетей города. В компании принесли извинения за неудобства и объяснили, что причиной стали ремонтные работы. Если их не провести, есть риск аварии в зимний период. Перебои с теплом будут на улицах трех округов Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 26 октября

- В Свердловском округе проведём ремонт тепловой сети по улице Гоголя, 79. В Правобережном округе проведём ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Сварщик» и в центральном тепловом пункте по улице Култукская. По улице Дальневосточная ремонт тепловой сети проведет СК "РесурсТранзит". По улице Ширямова ремонт тепловой сети проведет ООО "Иркутская теплосетевая компания", - объяснили план действий в ответственной организации.

Отключение отопления в Иркутске 26 октября таким образом затронет несколько улиц трех округов: Свердловского, Октябрьского и Правобережного. Тепла не будет примерно с 9 утра, вернут его только ближе к вечеру. Точные адреса и время смотрите в таблице.