Какой будет погода в Иркутске 26 октября, рассказали синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 26 октября будет по-осеннему прекрасной. В городе сегодня не ожидается осадков, а вот воздух прогреется до +6…+8 градусов. Прогнозом поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 26 октября

- Погода в Иркутске 26 октября: в городе переменная облачность, дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске 26 октября, по данным Яндекса, высокое – 733 миллиметра ртутного столба, а влажность наоборот низкая – 41 %. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 октября также будет с переменной и преимущественно без осадков. Небольшой мокрый снег и снег пробрасывать будет в среду на севере региона.

В Приангарье дует юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем по области столбики уличных термометров покажут +4…+9, местами показатели опустятся до +2…-3.

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