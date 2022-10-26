Иркутская гимнастка завоевала 4 медали на международных соревнованиях в Минске

Иркутская спортсменка завоевала 4 медали на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Минске Фото: Олег Укладов

В Республике Беларусь накануне завершились международные соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Спортсменки выступали во Дворце художественной гимнастики в Минске. Одной из участниц была иркутская спортсменка Ника Резник. И выступление ее было успешным. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Она выступала в возрастной категории пред-юниорок и завоевала четыре золотых медали, - говорят с минспорте региона. – Это в упражнениях с мячом, обручем и в многоборье, а также в командном турнире, где вместе с ней за победу боролись две гимнастки из Белоруссии.

Стоит отметить, что Ника Резник тренируется у Заслуженного тренера СССР и России Ольги Буяновой, которая воспитала абсолютную чемпионку мира Оксану Костину и серебряного призера Олимпийских Игр Дарью Дмитриеву.

Тренирует спортсменку Ольга Буянова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08