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Спорт26 октября 2022 0:55

Иркутская гимнастка завоевала 4 медали на международных соревнованиях в Минске

Тренирует спортсменку Заслуженный тренер СССР и России Ольга Буянова
Мария КНЯЗЕВА
Иркутская спортсменка завоевала 4 медали на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Минске

Иркутская спортсменка завоевала 4 медали на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Минске

Фото: Олег Укладов

В Республике Беларусь накануне завершились международные соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Спортсменки выступали во Дворце художественной гимнастики в Минске. Одной из участниц была иркутская спортсменка Ника Резник. И выступление ее было успешным. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Она выступала в возрастной категории пред-юниорок и завоевала четыре золотых медали, - говорят с минспорте региона. – Это в упражнениях с мячом, обручем и в многоборье, а также в командном турнире, где вместе с ней за победу боролись две гимнастки из Белоруссии.

Стоит отметить, что Ника Резник тренируется у Заслуженного тренера СССР и России Ольги Буяновой, которая воспитала абсолютную чемпионку мира Оксану Костину и серебряного призера Олимпийских Игр Дарью Дмитриеву.

Тренирует спортсменку Ольга Буянова

Тренирует спортсменку Ольга Буянова

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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