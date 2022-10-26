Алексей Миллер: начало пусконаладки на уникальном Ковыктинском месторождении — важный этап в реализации проекта «Сила Сибири». Фото: ПАО 'Газпром"

Сегодня, в соответствии с планом, началась подача газа Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения и участке «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири».

В мероприятии принял участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

УКПГ-2 — один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого газа, после чего подготовленный до требуемых параметров газ направляется в магистральный газопровод. В ходе пусконаладочных работ проводятся испытания технологических систем и оборудования газового промысла и участка газопровода в различных эксплуатационных режимах.

«Сила Сибири» — это беспрецедентный инфраструктурный проект в России XXI века. На сегодняшний день общая протяженность «Силы Сибири» увеличилась до 3000 километров.

Начало пусконаладки на Ковыкте — важный этап в реализации проекта «Сила Сибири» и создании новых центров газодобычи на Востоке страны. Уникальное Ковыктинское месторождение, наравне с Чаяндинским в Якутии, является ключевой ресурсной базой для развития газоснабжения восточных регионов России и поставок российского газа по «Силе Сибири» на экспорт.

В декабре этого года, после завершения пусконаладочных работ, Ковыктинское месторождение и новые газотранспортные мощности будут введены в эксплуатацию. Будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он обеспечит импульс для более эффективного экономического развития Востока нашей страны и наращивания поставок зарубежным потребителям — в Китай", — сказал Алексей Миллер.

Справка

Государственная "Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ПАО "Газпром".

Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии. Оба месторождения являются уникальными по размеру запасов.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на Востоке России: извлекаемые запасы газа по проекту — 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — 65,7 млн тонн. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири" — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай.