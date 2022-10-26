100 ярмарок проведут в Иркутской области до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье проведут порядка ста ярмарок с товарами местных производителей до конца 2022 года. Отмечается, что цена на таких прилавках будет доступнее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Вообще, ярмарки проводятся в регионе постоянно. С начала года уже успели провести 1891 таких продовольственных базаров, было оборудовано более 6 тысяч торговых мест.

- Лидерами в Приангарье по числу проводимых ярмарок являются Иркутск, Ангарск, Братск и Иркутский район, - отмечают специалисты.

Что продают на таких рынках? Сельскохозяйственную продукцию от земляков, крестьянско-фермерских хозяйств и местных сельхозпредприятий, а также организаций пищевой перерабатывающей промышленности.

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