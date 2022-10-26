Обвиняемый в заказном убийстве 19-летней давности этапирован в Иркутск. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

19 лет назад в Свердловском районе Иркутска был убит руководитель одной из компаний. Его застрелили из обреза ружья. Как оказалось, это было убийство по найму. Исполнителей - Евгения Ярцева, Владимира Пинигина и Сергея Устюжанина - осудили в 2010 году, а вот подстрекатель этого преступления – криминальный авторитет из Братска - с 2008 года находился в федеральном розыске. Накануне его удалось задержать полицейским в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Приангарью этапировали 62-летнего обвиняемого в Иркутскую область.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ «Подстрекательство к совершению убийства организованной группой, по найму, сопряженного с бандитизмом», - рассказали в Следственном комитете региона.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО-1 города Иркутска. Его ждут допросы и очные ставки. Расследование уголовного дела продолжается.

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