Фельдшерско-акушерский пункт построили в поселке Набережный в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Раньше жителям поселка Набережный Усольского района за медицинской помощью приходилось ездить за шесть километров от дома – в соседнее село Биликтуй, но в этом году все изменилось. В поселке появился собственный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пока ФАП только построен и благоустроенна прилегающая территория – установлено ограждение территории, септик, проложены пешеходные дорожки, оборудованы контейнеры для мусора.

- В ближайшее время медучреждение оснастят необходимым оборудованием и медицинской мебелью, - говорят специалисты.

Прием пациентов в данном ФАПе начнется как только будет получена лицензия на медицинскую деятельность.

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