16 пешеходов погибли в ДТП в Иркутской области с начала 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 и 28 октября в Приангарье инспекторы ГИБДД региона будут проверять, соблюдают ли правила дорожного движения пешеходы, а также есть ли на их одежде светоотражатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Рейды "Внимание - пешеход" необходимы, как профилактические мероприятия, ведь в регионе немало людей попадает под колеса транспорта. Так с начала 2022 года на дорогах области пешеходов сбивали 43 раза.

- 16 человек после этого погибли, - говорят полицейские. – Еще 36 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество погибших передвигались в темное время суток без световозвращающих предметов.

Инспекторы напоминают, что соблюдать ПДД обязаны не только водители, но и пешеходы – они также участники дорожного движения и от их действий зависят жизни их самих и окружающих людей.

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