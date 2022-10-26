16 пешеходов погибли в ДТП в Иркутской области с начала 2022 года
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
27 и 28 октября в Приангарье инспекторы ГИБДД региона будут проверять, соблюдают ли правила дорожного движения пешеходы, а также есть ли на их одежде светоотражатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Рейды "Внимание - пешеход" необходимы, как профилактические мероприятия, ведь в регионе немало людей попадает под колеса транспорта. Так с начала 2022 года на дорогах области пешеходов сбивали 43 раза.
- 16 человек после этого погибли, - говорят полицейские. – Еще 36 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество погибших передвигались в темное время суток без световозвращающих предметов.
Инспекторы напоминают, что соблюдать ПДД обязаны не только водители, но и пешеходы – они также участники дорожного движения и от их действий зависят жизни их самих и окружающих людей.
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