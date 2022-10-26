Лучшим водителям Иркутска вручили ключи от 8 новых автобусов

Лучшим водителям Иркутска вручи ключи от 8 новых автобусов.

В «Иркутскавтотрансе» лучшим водителям вручили ключи еще от восьми новых автобусов «НЕФАЗ». По этому поводу состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. О том, сколько новых автобусов появилось на дорогах города, рассказали в мэрии Иркутска.

– В этом году парк нашего муниципального предприятия пополнили 42 новых транспортных средства, и это действительно рекордное число машин, приобретенных для Иркутска в последние годы, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов . - 34 низкопольных автобуса «НЕФАЗ» уже вышли на 15 городских маршрутов в сентябре, в этом месяце в Иркутск с завода в Нефтекамске прибыли еще 6. Работу по обновлению муниципального парка общественного транспорта продолжим и дальше.

Шесть больших современных автобусов НЕФАЗ город приобрел по программе лизинга. Их пассажиры смогут оценить на маршрутах 55, 43, 62, 35 и 18. Еще два, марки ПАЗ Vector Next куплены на средства администрации города и региона по программе «Доступная среда». Они будут курсировать в поселок Славный.