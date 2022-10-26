Почти 32 километра автодороги Тайшет-Чуна-Братск отремонтируют в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье в 2023 году отремонтируют 31.6 километров автодороги Тайшет-Чуна-Братск. Отмечается, что работы будут вестись на двух самых проблемных участках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В 2023 году в отремонтируют участки с 70 по 82 км и с 11 по 31 км, - говорят специалисты. - Начаты проектно-изыскательные работы на отрезке с 31 по 45 км.

Известно, что эта автодорога востребована. Водители по сей сокращают путь между городами на 250 километров, поэтому трасса так важна. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Ремонт находится на моем контроле, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Стоит отметить, что своего ремонта дождется и участок трассы с 215 по 220 километры. Там работы проведут в 2023-2024 годах, участок с 93 по 101 километр отремонтируют в 2024-ом, также в этот год запланировано приведение в порядок мостов через реки Байроновка, Топорок и реконструкция участка с 220 по 244 км.

Читайте также:

Пьяного жителя Вологодской области не пустили на борт самолета Иркутск-Москва. Мужчина вместо салона самолета отправился в дежурную часть (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08