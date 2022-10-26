Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области запустят в декабре. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Газ скоро появится в домах жителей Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Уже в декабре планируют запустить Ковыктинское месторождение, благодаря которому «голубое топливо» станет доступным для севера Иркутской области. Одновременно будет открыт участок «Ковыкта - Чаянда» газопровода «Сила Сибири». Об этом говорили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- Запуск Ковыктинского месторождения имеет огромное значение для всей страны и, в частности, для Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Для нашего региона - это запуск газовых котельных, перевод транспорта на газ. Это долгожданные проекты. Мы рады, что они будут реализованы, и со своей стороны прилагаем к этому массу усилий.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы газифицировать Саянск и другие территории Приангарья. А в Братске «Газпром» обновляет автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию – она станет мощнее, а в результате на городских дорогах станет больше транспорта, работающего на экологически чистом топливе.

Игорь Кобзев и Алексей Миллер обсудили и то, как «Газпром» помогает региону. Например, в этом году компания выделила деньги на новое оборудование для областной детской больницы в Иркутске, помогла построить кафедральный собор в Братске, спонсирует капремонт школы №6 в Киренске. А еще поддерживает в создании спортивных комплексов и площадок.