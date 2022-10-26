Семьям мобилизованных в Иркутской области отгрузили 6 тысяч кубометров дров. Фото: Павел КЛОКОВ

Семьям мобилизованных помогают с решением бытовых вопросов. Их, на самом деле, масса. Но один из основных в сельской местности - обеспечение дровами. Их надо привезти, наколоть - в общем, это тяжелая и традиционно мужская работа. О том, как с ней помогают, рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Список тех семей мобилизованных, кому необходима помощь с дровами в 14 территориях региона, уже есть.

- На данный момент 6 тысяч кубометров дров уже разгружено семьям, прокомментировал ситуацию министр лесного комплекса региона Владимира Викторовича Читоркин. - Причем работают не только бригады лесхоза. Подключились арендаторы лесных участков, которые также занимаются заготовкой и доставкой.

Доставка дров будет продолжаться и дальше, пока не помогут всем, кому это необходимо.

Министерство вместе с муниципалитетами отрабатывает по районам, где у семей мобилизованных парней есть потребность в дровах. Список тех, кто в них нуждается, определён. Сотрудники министерства и лично Владимир Викторович уже посетили 14 территорий. Встретились с семьями, посмотрели, чем ещё можно помочь.