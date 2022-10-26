1,1 миллиона квадратных метров жилья построят в Знаменском предместье в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В столице Приангарья будут комплексно развивать Знаменское предместье. На этой территории до 2036 года планируется возвести около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и активно расселять ветхие и аварийные дома. Об этом говорили на совещании в областном министерстве строительства.

- Для реализации этого проекта правительство Иркутской области привлекло инфраструктурный бюджетный кредит в общем объеме 5,1 миллиарда рублей, - отметил заместитель председателя правительства региона Павел Писарев. - Деньги уже направлены на проектирование и строительство теплового луча по улице Баррикад и реконструкцию двух объектов - это канализационный трубопровод от территории ИВВАИУ до коллектора по Баррикад (на пересечении с улицей Донской) и напорные трубопроводы от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега города Иркутска.

Павел Писарев напомнил, что всего в Приангарье сейчас воплощаются пять проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Они позволят улучшить жилищные условия сибиряков, ввести 1,4 миллионов квадратных метров жилья, в том числе 144 тысячи – социального.

Напомним, в Правительстве РФ решили выделить Приангарью дополнительно 2 миллиарда рублей, поскольку некоторые проекты, как, например, строительство котельной на биотопливе и комплексных очистных в Усть-Куте, подорожали.