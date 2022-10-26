Молодые ученые из Иркутской области получат именные стипендии.

Молодые ученые Иркутской области получат ежегодные именные стипендии в рамках работы НОЦ «Байкал». Прием заявок, рассчитанных на поддержку молодых ученых, уже идет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Одна из задач НОЦ «Байкал» - взаимодействие с научными объединениями региона. Но наука – это не только лаборатории и оборудование, это, в первую очередь, люди, - отметила замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. - Чтобы поддержать инициативы талантливых молодых ученых, было принято решение учредить именную стипендию.

Кто может рассчитывать на такие стипендии? Представители вузовской науки и научных институтов как Иркутской области, так и Бурятии. Но не только - все те, кто имеет отношение к организациям, связанным с научным центром "Байкал". Есть ограничение по возрасту - до 39 лет. Главное, чтобы они были заняты научными исследованиями в области комплексной переработки древесины, промышленных отходов, биофармтехнологий.

Заявки на получение выплат можно подавать до 11 ноября 2022 года. По итогам конкурса будет составлен рейтинг участников, 80 лучших получат единовременную стипендию в размере 50 тысяч рублей.