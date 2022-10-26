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Общество26 октября 2022 6:33

Молодые ученые из Иркутской области получат именные стипендии

Инициатором программы стал Фонд стратегического и инновационного развития региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Молодые ученые из Иркутской области получат именные стипендии.

Молодые ученые из Иркутской области получат именные стипендии.

Молодые ученые Иркутской области получат ежегодные именные стипендии в рамках работы НОЦ «Байкал». Прием заявок, рассчитанных на поддержку молодых ученых, уже идет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Одна из задач НОЦ «Байкал» - взаимодействие с научными объединениями региона. Но наука – это не только лаборатории и оборудование, это, в первую очередь, люди, - отметила замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. - Чтобы поддержать инициативы талантливых молодых ученых, было принято решение учредить именную стипендию.

Кто может рассчитывать на такие стипендии? Представители вузовской науки и научных институтов как Иркутской области, так и Бурятии. Но не только - все те, кто имеет отношение к организациям, связанным с научным центром "Байкал". Есть ограничение по возрасту - до 39 лет. Главное, чтобы они были заняты научными исследованиями в области комплексной переработки древесины, промышленных отходов, биофармтехнологий.

Заявки на получение выплат можно подавать до 11 ноября 2022 года. По итогам конкурса будет составлен рейтинг участников, 80 лучших получат единовременную стипендию в размере 50 тысяч рублей.