Строителям школы в Тулуне вернули 1,3 млн рублей долга по зарплатам

Всего обманули 28 работников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Строители школы в Тулуне жаловались на то, что им не выплатили зарплату за август 2022 года. Всего без денег оказались 29 человек, общая сумма задолженности перевалила за 1,3 миллиона рублей. Работодатель на просьбы и требования сотрудников не отвечал. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

- Прокуратура внесла руководителю организации представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда перед работниками строительной организации полностью погашена, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что жители Иркутской области стали тратить больше денег на продукты. Специалисты выявили эту тенденцию, взяв данные за первое полугодие, и сравнили с аналогичным периодом 2021 года.

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